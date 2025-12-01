Более 60 тысяч школьников и родителей приняли участие в научном квесте в Балашихе

Интеллектуальный день «Научный квест выходного дня» прошел во всех школах Балашихи 29 ноября. В мероприятиях участвовали более 60 тысяч учеников и 6 тысяч родителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа интеллектуального дня включала научные шоу, лекции, мастер-классы по естественным наукам и робототехнике, интерактивные выставки и профориентационные встречи.

В школе №27 преподаватель Подмосковного колледжа «Энергия» и член Астрономо-геодезического объединения Сергей Чумаков провел лекцию о современных российских космических программах и обсудил с учениками развитие космической отрасли.

В школе №6 участники изучали цепь ДНК, переносили знания на холст, участвовали в исторической игре, а для родителей и выпускников провели открытый урок «Сдам ОГЭ на 5».

Ученики школы №18 погрузились в виртуальную реальность, создавали анимированные смайлики, знакомились с искусством гравюры на дереве, участвовали в математических баталиях и мастер-классах по созданию компьютерных игр. Завершился день встречей с представителем МГТУ им. Н.Э. Баумана, который рассказал о перспективах современного образования.

Региональный научно-образовательный квест был направлен на популяризацию фундаментальной науки и создание единого образовательного пространства для школьников, родителей, педагогов и профессионального сообщества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.

Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.