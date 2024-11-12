Более 60 тыс жителей Королева пользуются порталом «Добродел»

Работу с обращениями жителей обсудили на очередном оперативном совещании администрации Королева, которое провел глава города Игорь Трифонов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Королеве обращения поступают в муниципальный центр управления, который работает с 2019 года. Здесь детально анализируются жалобы и предложения жителей, причины возникновения проблемных вопросов, обозначаются приоритеты работы муниципальной команды по различным сферам.

На совещании отметили, что большую часть обращений — свыше 40% от общего числа — жители наукограда оставляют на портале «Добродел». На сегодняшний день на региональном портале зарегистрировано 62 114 пользователей из Королева, 1 816 из них начали использовать портал в этом году.

В ноябре чаще всего жители Королева обращались в «Добродел» по поводу уборки во дворах многоквартирных домов и общественных территориях, оставляли заявки на проверку систем отопления в квартирах, а также на ремонт элементов системы уличного освещения.

Игорь Трифонов подчеркнул, что выполнение просьб жителей и совместное решение проблемных вопросов — приоритетное направление работы, рассматриваться обращения должны в максимально короткие сроки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.