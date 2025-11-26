Более 60 тыс заявок на прикрепление к поликлинике подано в Подмосковье онлайн

Более 60 тысяч заявлений на прикрепление к поликлинике поступило на портал госуслуг Подмосковья с начала года. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Услуга «Прикрепление к поликлинике» доступна на региональном портале в разделе «Прочее» — «Здоровье», а также в мобильном приложении Добродел. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. В заявке нужно выбрать поликлинику, к которой необходимо прикрепиться, указать поликлинику, к которой есть прикрепление на момент подачи заявки, а также ввести данные полиса ОМС.

Менять поликлинику можно не чаще одного раза в год, за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 1 рабочего дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.