Более 60 тыс школьников поучаствовали в мероприятиях в честь Дня памяти и скорби

Для детей из пришкольных лагерей Подмосковья прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. В них приняли участие свыше 60 тыс. обучающихся. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Ученикам напомнили о трагической дате — 22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война. Ребята прослушали историческую аудиозапись объявления о начале войны, посмотрели видеоролики о детях блокадного Ленинграда и основных событиях войны.

Детям также предложили сделать своими руками поделку — вечные огни из бумаги. Важной частью Дня памяти в школах стала минута молчания под звук метронома и возложение цветов к памятникам жертв Великой отечественной войны. Так, почти 100 ребят из Солнечногорского лицея № 7 посетили памятник «Солнечногорцам-защитникам Отечества», а 70 дошкольников из Воскресенска принесли гвоздики к стеле с именами павших в Великой отечественной войне.

В пресс-службе ведомства добавили, что патриотические мероприятия проходили на протяжении недели, программа включала посещение краеведческих и исторический муниципальных музеев, а также выездные экскурсии на места боевой славы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.