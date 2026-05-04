Более 60 тыс школьников Подмосковья заступили на Вахту Памяти

Торжественные линейки в честь старта Всероссийской акции «Вахта Памяти» прошли 4 мая во всех школах Подмосковья. В мероприятиях, приуроченных к 81-й годовщине Великой Победы, участвуют 63 тысячи учеников 8–11 классов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Акция стала центральным событием регионального патриотического марафона «Наследники Победы», который проводится при поддержке министерства образования Московской области. Почетное право заступить на пост получили лучшие ученики — правнуки ветеранов Великой Отечественной войны.

В ближайшие дни школьники будут нести почетный караул у 820 объектов воинской славы по всему региону. В их числе мемориальные комплексы, памятники и обелиски.

В день старта акции у мемориалов прошли живые уроки исторической памяти, торжественные митинги с возложением цветов и гирлянд Славы. Также состоялись встречи с представителями ветеранских сообществ, тружениками тыла и ветеранами боевых действий.

В ведомстве подчеркнули, что «Вахта Памяти» формирует у молодежи чувство гордости за страну и ответственность за сохранение исторической правды.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.