Более 60 тыс раз в Подмосковье воспользовались онлайн-услугой согласования земли

С начала года на региональном портале услугой «Предварительное согласование предоставления земельных участков, собственность на которые не разграничена» воспользовались свыше 60 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На этапе предварительного согласования можно узнать о возможности получения участка без торгов, а также определить вид права: собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование.

Услуга «Предварительное согласование предоставления земельных участков» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Бизнесу» — «Земля», подраздела «Участки». Воспользоваться ею можно, если границы земельного участка не определены либо в ЕГРН отсутствуют сведения о них.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 15 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.