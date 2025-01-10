Более 60 тыс человек посетили парки Ленинского округа за новогодние праздники

В период новогодних и рождественских праздничных дней свыше 60 тысяч жителей и гостей Ленинского городского округа посетили парки и лесопарки на территории муниципалитета. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

«Гости приходили на праздничные мероприятия, для активного досуга — покататься на лыжах или коньках, а также просто на прогулку. С 1 по 9 января Центральный, Расторгуевский, Тимоховский парки, а также лесопарки «Апаринки» и «Высота» в общей сложности посетили более 60 тысяч человек. Наибольший интерес вызвали игровая программа «Сказки водят хоровод», которая прошла 2 января, и «Рождественские узоры» 7 января. Оба мероприятия состоялись в лесопарке «Высота». Здесь же все каникулы работала полюбившаяся гостям резиденция Деда Мороза, где проходили творческие мастер-классы, кинопоказы любимых новогодних фильмов и многое другое», — приводятся в сообщении слова директора МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрия Голосова.

Всего в период с 1 по 9 января в парках Ленинского округа было организовано свыше 20 развлекательных, культурных и спортивных мероприятий. Кроме того, в лесопарках «Апаринки» и «Высота» для жителей оборудованы освещенные лыжные трассы, работают прокаты спортивного инвентаря.

Ранее сообщалось, что 3,5 тысячи человек бесплатно посмотрели ледовое шоу Ильи Авербуха в Ленинском округе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.