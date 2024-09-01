Более 60 точек торговли организовано в Ступино в День города

Для ступинцев и гостей города в День рождения Ступино была организована праздничная торговля. Более 60 точек торговли и аттракционы радовали гостей праздника, сообщили в местной администрации.

В торговых палатках представлен широкий ассортимент продукции: игрушки, сувениры, воздушные шары, украшения, косметика и другие товары.

Работали продуктовые ярмарки и фудкорт, где можно было подкрепиться шашлыком, угоститься горячей выпечкой, сладостями, сладкой ватой, фруктовыми салатами, коктейлями, кофе, чаем и лимонадами.

Торговые точки в этом году были размещены компактно — на проспекте Победы, в парке Островского. Товарами жителей и гостей округа радовали предприниматели из Москвы, Ступина, Тулы, Воронежа, Ярославля и соседних муниципалитетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился со словами благодарности к работникам ДК «Молодежный». Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Хочу вас поблагодарить за то, что детям уделяете внимание. Мы понимаем, как важны дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.

