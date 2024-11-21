Более 60 регионов согласились с новыми требованиями к содержанию площадок для мусорных контейнеров

Российский экологический оператор предложил регионам стандартизировать правила для обустройства и эксплуатации контейнерных площадок (КП). Среди рекомендаций — установка ограждений при наличии трех и более контейнеров, замена «бункеров-лодочек» на стандартные контейнеры, оборудование площадок навесами или использование контейнеров с крышками. Внесение изменений в СанПиН и Правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) поддержали в 68 регионах, сообщила пресс-служба РЭО.

«Основные требования к контейнерным площадкам закреплены в Правилах обращения с ТКО и СанПиН, поэтому изменения касаются этих документов. Все предложения Российского экологического оператора полностью поддержало 32 региона, а 36 выступили с замечаниями по отдельным пунктам. Более 70% регионов признают необходимость пересмотра санитарных норм. Эту тему поднимают почти на каждом заседании штаба. Мы также предлагаем обсудить вопрос с вице-премьером Дмитрием Патрушевым», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Будущие Правила обращения с ТКО впервые включат понятие содержания контейнерных площадок. Отдельные регионы предложили расширить это понятие за счет включения таких работ, как дезинсекция, дератизация, ремонт контейнеров и уборка снега. Перечень видов работ открыт и может содержать все, что отвечает санитарным и экологическим требованиям.

Новые правила также регулируют ранее не описанные методы накопления в индивидуальные контейнеры домов и контейнеры в технических помещениях, где регионы могут самостоятельно определять способы накопления.

ФГИС УТКО сообщает, что в 46% случаев для ТКО используется один контейнер, в 23% — два. По предварительным расчетам, установка ограждений для таких мест обойдется в более чем 60 млрд рублей. РЭО предлагает уточнить санитарные нормы, требуя ограждения только для трех и более контейнеров.

Нашли поддержку идеи различных подходов: отказ от ограждений, как в Вологодской области и Ненецком автономном округе, и сохранение их в Челябинской, Липецкой областях, Республике Коми и Башкортостане. Буцаев предлагает дать регионам выбирать: оборудовать площадки или нет, если контейнеров меньше двух или три и более.

РЭО призывает зафиксировать в СанПиН возможность изменения расстояния до площадки на основе комиссионного решения местных органов, регионального оператора и ТУ Роспотребнадзора. Практика комиссионных решений была ранее отменена, но предлагается вернуть ее.

При невозможности создания КП допускается накопление ТКО в изолированных, оборудованных водоснабжением и вентиляцией технических помещениях. Регионы предложили определение «технического помещения», исправление стандартов и установление обязанностей по выкату контейнеров.

РЭО считает необходимым ограничить использование «бункеров-лодочек» для сбора ТКО из-за их неэстетичности и неудобства в узких дворах. Однако полное их удаление может вызвать затраты для регоператоров, особенно в сельской местности, где этот метод популярен, как заметили Калужская и Магаданская области. Это будет учтено в финальных предложениях.

Острым вопросом стало содержание контейнерных площадок, включая мойку контейнеров. Есть способы и специальная техника для мойки, однако она дороже стандартных мусоровозов.

РЭО предлагает регионам самостоятельно решать, передавать ли функции содержания ТКО региональным операторам. Так как у каждого региона своя специфика, им следует решать самим, кто будет ответственным — оператор или муниципальная организация.

«Хотя формально ответственность на муниципалитетах, у них часто не хватает средств. Передачи функций региональным операторам позволит урегулировать вопросы за счет учёта расходов в тарифах. Тринадцать регионов высказались за завершение этой дискуссии и определение единственного ответственного», — сообщил Буцаев.