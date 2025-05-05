Более 60 опасных троп через ж/д пути устранили в Люберцах с начала года

С начала года в городском округе Люберцы было ликвидировано 63 несанкционированных подхода к опасным тропам через железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«С начала года в городском округе Люберцы ликвидировано 63 несанкционированных подхода, ведущих к опасным тропам через железнодорожные пути, а также восстановлено свыше 30 метров ограждений. Эти меры направлены на снижение вероятности перехода путей в неустановленных местах и повышение безопасности на железной дороге», — отмечается в сообщении.

Пешеходам напоминают о необходимости быть внимательными на железной дороге: использовать только санкционированные переходы, пересекать пути на разрешающий сигнал светофора, снимать наушники и не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.