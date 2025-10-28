Более 60 молодых яблонь высадят на набережной Волги в Дубне

В Дубне на Комсомольской и Менделеевской набережных высаживают молодые яблони качественных морозостойких плодоносных сортов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Некоторые яблони на Комсомольской набережной заболели бактериальным раком плодовых деревьев, который может быстро распространиться на соседние — споры грибка разносит ветер и дождь. Взамен них высаживают деревья такого же возраста и размера, 5-7-летние. Все они выращены в Нижегородском питомнике и хорошо приспособлены к климату северного Подмосковья. Все — хорошо укорененные с крупной корневой системой. Специалисты рассчитывают, что благополучно приживутся.

«На Менделеевской набережной мы не заменяем, а дополняем, замена произойдет в будущем, когда подрастут яблони, которые мы посадили сегодня», — поясняет главный агроном питомника «Мастера сада» Александр Дыхныч.

Сорта есть и ранние, и поздние. Среди них — такие популярные плодоносы, как мельба, коричное полосатое, богатырь.

«Проводим эти важные работы к 70-летию Дубны. Яблоневая аллея — наше достояние и наследство от первых поколений дубненцев! Будем вместе хранить его и оберегать», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Всего на Комсомольской и на Менделеевской набережных в эти дни будет высажено более 60 яблонь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.