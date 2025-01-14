Более 60 лавочек-навигаторов установили в лесах Подмосковья в прошлом году

В Подмосковье продолжается проект регионального комитета лесного хозяйства по установке на территории лесничеств лавочек-навигаторов. В 2024 году в подмосковных лесах было установлено 64 таких навигатора. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Лидеры по проведенным работам стали лесничества — Егорьевское — 29 лавочек, Волоколамское — 11, Наро-Фоминское — 10. Установленные в лесу лавочки — это лесные навигаторы для тех, кто заблудился, они помогают сориентироваться, определить направление движения и расстояние до ближайшего населенного пункта, ну и, конечно, люди на них могут отдохнуть и набраться сил для дальнейшего движения. Всего же в лесах Московской области установлено более 1 130 таких лавочек», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Лесничие устанавливают такие лавочки-навигаторы в местах, где чаще всего теряются люди. Объекты на 100% экологичны, их изготавливают из валежной древесины. Дизайн каждой лавочки лесничие разрабатывают самостоятельно, делая свои творения функциональными и удобными.

Проект стартовал в 2020 году. За это время в тех местах, где установлены навигаторы, было отмечено снижение количества потерявшихся.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.