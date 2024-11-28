Более 60 га леса очищено в Подмосковье в 2024 году в рамках экоакции «Чистый лес»

Комитет Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии провел в здании регионального парламента расширенное заседание, в ходе которого подвел итоги экологической акции «Чистый лес». Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В ходе проведения экологических субботников на 29 лесных участках в 25 городских округах Московской области было вывезено более 900 кубометров валежника, очищено свыше 60 гектар лесного массива. В акции приняли участие более 1 600 участников, в том числе депутаты «Единой России» всех уровней, Комитет лесного хозяйства Московской области, молодогвардейцы, волонтеры, экоактивисты, общественные деятели, а также неравнодушные жители нашего региона», — сказал председатель комитета Владимир Шапкин.

Депутат добавил, что в этом году акция стартовала 25 мая в городском округе Балашиха и собрала более 100 человек.

«Хотел бы особо отметить работу сотрудников Комлесхоза и представителей филиалов «Мособллес». Комитет лесного хозяйства Московской области не только подобрал соответствующие участки, но и провел инструктаж граждан, а также помог с техникой. За каждым субботником был закреплен депутат Мособлдумы», — отметил Шапкин.

На заседании было отмечено, что главная задача экологических субботников — это очистка леса. Но и не менее важная цель — научить жителей определять валежник и правильно собирать его уже самостоятельно.

«От этого польза и жителям, и лесу, так как снижается пожароопасность», — сказал депутат.

В завершении он сказал, что до 1 марта 2025 года будут определены новые участки — участники акции будущего года, в том числе и по заявкам местных жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.