Более 60 детей-сирот начали получать Губернаторскую стипендию

В сентябре текущего года 67 студентов из числа детей-сирот, проживающих в подмосковном Ленинском городском округе, автоматически получили право на ежемесячную Губернаторскую стипендию. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского городского округа.

«Система поддержки детей-сирот в Ленинском округе выстроена комплексно и нацелена на их успешную интеграцию в общество. В сентябре 67 детей-сирот получили стипендию в размере 6 тысяч рублей ежемесячно. Эта выплата назначается в беззаявительном порядке и автоматически перечисляется на банковские счета учащихся», — отметил начальник окружного управления социального развития № 15 Минсоцразвития Московской области Андрей Миков.

Уточняется, что данная мера поддержки является частью масштабной программы социальной адаптации детей-сирот, реализуемой в Московской области. Право на Губернаторскую стипендию имеют дети-сироты, обучающиеся на очной форме в учреждениях среднего профессионального и высшего образования. Ключевым преимуществом является то, что выплата назначается независимо от того, в каком регионе России находится учебное заведение. Также, комплекс мер включает обеспечение жильем по достижении совершеннолетия, право на бесплатный проезд в городском транспорте, обучение на подготовительных отделениях вузов за счет бюджета, зачисление в учебные заведения по квоте и различные выплаты в период обучения.

В пресс-службе напомнили, что в текущем году 16 детей-сирот в округе уже получили собственное жилье. На получение такой поддержки могут претендовать лица, включенные в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начиная с 18 лет. Им предоставляется возможность выбрать квартиру в любом уголке Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.