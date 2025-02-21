Более 60 человек задали свои вопросы представителям власти в Новых Химках

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Химки Елена Землякова ответила на вопросы жителей. Встреча в формате выездной администрации прошла в Новых Химках. Со своими вопросами пришли 63 человека, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Самые главные темы — содержание домов, ремонт подъездов, уборка дворов. Это то, с чем жители сталкиваются каждый день, поэтому такие обращения требуют особой вовлеченности со стороны служб», — написала в своем телеграм-канале Елена Землякова.

Так, химчанка Марина Федорова пришла на выездную администрацию от лица жителей дома № 66 на Юбилейном проспекте.

«Для нас самое основное — это утепление контура дома, нужно проверить окна с входными дверями. Это самая основная задача», — сказала Марина Федорова.

Вопрос уже в работе. Многоквартирный дом по этому адресу включен в программу «Мой подъезд». В июне 2025 года здесь проведут ремонтные работы.

Кроме вопросов, химчане также делились инициативами и предложениями о том, что нужно улучшить в округе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.