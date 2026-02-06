Более 6 тысяч онлайн-заявлений в детсады Подмосковья подали с начала 2026 года

Жители Подмосковья с января 2026 года более 6 тысяч раз воспользовались электронной услугой записи детей в детские сады, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала 2026 года родители и законные представители детей в Подмосковье подали свыше 6 тысяч онлайн-заявлений на зачисление в дошкольные образовательные учреждения. Электронная услуга «Постановка на учет и зачисление в детский сад» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Образование» — «Детские сады».

Для подачи заявления необходимо иметь временную или постоянную регистрацию в регионе. Подать заявку можно с рождения ребенка до достижения им 7 лет. Услуга предоставляется бесплатно, срок рассмотрения документов составляет до 5 рабочих дней. После проверки документов ребенка включают в очередь на зачисление.

Когда ребенку предоставят место, для оформления зачисления потребуется лично посетить выбранный детский сад и заключить договор. Также подать заявление можно через мобильное приложение «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.