Более 6 тысяч человек посетили храмы Красногорска на Крещение Господне

Свыше 6 тысяч жителей Красногорска приняли участие в праздновании Крещения Господня с 18 по 19 января, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Празднование Крещения Господня в Красногорске проходило с вечера 18 января до вечера 19 января. В храмах округа состоялись Божественные литургии, после которых верующие участвовали в традиционных крещенских купаниях.

В мероприятиях приняли участие 6 453 человека, из них 2 383 окунулись в иордань. Жители округа пришли в храмы для участия в богослужениях и совершения обряда омовения, который считается одной из главных традиций праздника.

Безопасность во время мероприятий обеспечивали спасатели, медики, сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. Крещение Господне отмечается в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан, и в этот день верующие следуют церковным традициям, посещают богослужения и совершают омовение в проруби.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.