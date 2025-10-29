Более 6 тыс жителей Люберец стали волонтерами за пять лет

За пять лет активной работы волонтерское движение городского округа Люберцы превратилось в мощную силу, ежедневно оказывающую поддержку нуждающимся. За этот период добровольцы приняли участие в более чем 6 тыс. мероприятий, общий охват которых составил свыше 100 тыс. человек. На сегодняшний день на платформе «Волонтеры Подмосковья» официально зарегистрированы 6 005 жителей округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С 2022 года люберецкие волонтеры активно участвуют в благотворительной акции «Доброе дело», инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым. За это время было собрано и направлено свыше 100 тонн гуманитарной помощи для военнослужащих СВО и семей мобилизованных. Также добровольцы регулярно оказывают поддержку жителям новых регионов.

Ежегодно волонтеры Люберец помогают в организации и проведении свыше 100 городских и областных мероприятий. В сентябре 14 добровольцев из Люберец вошли в команду международного музыкального конкурса «Интервидение». Они встречали иностранных гостей, помогали артистам и стали лицом русского гостеприимства.

Особо значимым стал вклад волонтеров в период пандемии COVID-19. В это время добровольцы круглосуточно доставляли продукты и лекарства пожилым и маломобильным гражданам, выполнив более 3 тыс. заявок.

В преддверии Дня волонтера Московской области, который отмечается 29 октября, в Люберцах прошел Большой волонтерский форум. Мероприятие состоялось при поддержке Министерства информационной и молодежной политики Подмосковья. В рамках форума состоялись панельные дискуссии с руководителями движений, награждение лучших добровольцев, вручение волонтерских книжек и выставка-презентация общественных организаций.

«Я стала волонтером пять лет назад, когда попала на «Школу молодежного актива». Поначалу совмещать учебу в РУДН и волонтерство было сложно. Но благодаря грамотному планированию времени я научилась все успевать. Теперь приносить пользу людям — легко и радостно», — рассказывает Вероника Пак.

«Мой путь добровольца начался 30 марта 2024 года на мероприятии памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холл». Атмосфера единства и сопереживания зажгла во мне интерес к волонтерству и желание помогать людям», — делится Тамара Арсенян.

Присоединиться к волонтерской команде Люберец можно после достижения 14 лет, пройдя регистрацию на сайте «Волонтеры Подмосковья» или на всероссийском портале Добро.ру, а также вступить в официальную Telegram-группу для получения актуальной информации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.