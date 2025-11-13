Более 6 тыс выписок из реестра собственности получено в Подмосковье онлайн

С начала года на портале госуслуг Московской области подано более 6 тысяч заявлений на получение выписки из реестра собственности. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Комплексная услуга «Выписка из реестра собственности» доступна на главной странице региональном портале в разделе «Комплексные услуги». В рамках нее можно подать одну заявку и получить информацию сразу по нескольким объектам, находящимся в областной или муниципальной собственности. Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

Документ подтверждает факт учета объекта в реестре имущества, носит информационный характер и предназначена для предъявления по месту требования.

Услуга предоставляется бесплатно. Решение поступит в личный кабинет заявителя в течение 1 рабочего дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.