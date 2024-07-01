Более 6 тыс салонов красоты и парикмахерских насчитывается в Подмосковье

В Московской области активно развивается индустрия красоты. На сегодняшний день на территории региона осуществляет деятельность свыше 6 тысяч салонов красоты и парикмахерских. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Наибольшее количество в городских округах: Балашиха — 374, Одинцово — 366, Подольск — 352, Пушкино — 313, Коломна — 270 и Мытищи — 265.

Так, еще один салон красоты открыл свои двери для жителей Коломны по адресу: Советская площадь, дом № 7В. Здесь предоставляются услуги для всей семьи: окрашивание любой сложности, стрижки, биохимическая завивка, маникюр, педикюр, архитектура бровей, ламинирование бровей и ресниц.

Подробная информация об услугах и записи по телефону +7 (925) 150-40-69 или в группе Вконтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.