Более 6 тыс педагогов получают компенсацию аренды жилья в Подмосковье

Более 6 тыс. педагогов в Подмосковье получают компенсацию аренды жилья. За последний год число получателей выплаты увеличилось на 13%. Выплата предусмотрена как для новых учителей, так и для тех, кто работает в школах региона уже давно. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

«Компенсация аренды жилья — одна из ключевых мер поддержки педагогов в Подмосковье. Сегодня ее получают более 6 тысяч учителей. В этом году размер выплаты увеличен, ежемесячно можно получать до 30 тысяч рублей, что создает дополнительные гарантии для наших педагогов», — сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

На компенсацию могут претендовать учителя-предметники по наиболее востребованным дисциплинам: математика, русский язык и литература, физика, информатика, биология, химия, а также учителя начальных классов.

Подать заявление необходимо на региональном портале госуслуг Подмосковья. Выплату могут оформить учителя муниципальных или гос. школ, у которых нагрузка не менее 27 часов (25 часов для учителей начальных классов). У педагога и членов его семьи (супруг или супруга, дети) не должно быть в собственности жилья на территории Московской области и служебного жилья.

«Я родом из Белгорода, но для расширения профессионального горизонта и получения нового опыта переехал в Подольск. Здесь я могу активно развиваться в педагогической среде и совершенствовать свои навыки. В этом процессе большую роль сыграла программа поддержки учителей, которая не только помогла реализовать такой шаг, но и сделала переезд более доступным», — рассказал Дмитрий Лавриненко, учитель математики и информатики из школы «Бородино» в Подольске.

Подробнее с условиями получения компенсации можно ознакомиться на сайте министерства образования Московской области.

После подачи педагогом заявления образовательная организация проверит, действительно ли учитель работает в указанной школе. Далее администрация городского округа проверит на наличие служебного и муниципального жилья. Данные об имеющихся родственниках поступают через межведомственный запрос из налоговой службы, а наличие собственности — через Росреестр.

В Подмосковье действуют и другие меры поддержки педагогов. Это, например, «Социальная ипотека» — квартира приобретается за счет бюджета области, а участник программы платит только проценты по кредиту. Предусмотрены выплаты классным руководителям (11 тыс. руб. ежемесячно) и впервые трудоустроенным молодым учителям (6 тыс. ежемесячно), а также пособие для молодых специалистов — 50 тыс. при трудоустройстве и 100 тыс. по окончании второго года работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из года в год поддержка учителей в Подмосковье по различным направлениям становится все более заметной.