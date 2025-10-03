Более 6 тыс детей Ленинского округа начали занятия в кружках

С началом нового учебного года культурно-досуговые учреждения Ленинского городского округа вновь приняли воспитанников. Свыше 6000 детей стали участниками кружков, секций, клубов и детских школ искусств, стремясь реализовать свой творческий потенциал и расширить свои знания. Из них — 3105 детей занимаются в кружках, клубах и секциях, а 2953 ученика — в детских школах искусств. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Такой высокий интерес детей к нашим дополнительным образовательным программам говорит об их востребованности. Мы стремимся создать благоприятную среду для всестороннего развития подрастающего поколения, предлагая возможности для творческой реализации в самых разных областях — от традиционного хорового искусства до современных IT-технологий», — подчеркнула заместитель руководителя управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Лариса Лазарева. Сообщается, что среди популярных направлений — театральное, хореографическое и вокальное искусство, а также современные дисциплины. В округе успешно работают такие известные коллективы, как танцевально-спортивный клуб «Звездный Вальс», хореографический ансамбль «Видновчаночка», хореографический ансамбль «Надежда», цирковой коллектив «Белый рыжий» и театр-студия «Атмосфера». Особое внимание уделяется развитию инклюзивного творчества через студию «Колорит» и раннему развитию в кружке «Дошколенок». Для молодежи работают специализированные клубы по интересам: военно-патриотический клуб «Застава», подростково-молодежный клуб «Маска» и «Рок-клуб». Помимо творческих направлений, дети могут посещать образовательные кружки: математику, подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, а также кружок английского языка для школьников «English is easy!». Такой комплексный подход позволяет обеспечить разнообразный досуг и способствует разностороннему развитию подрастающего поколения Ленинского городского округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.