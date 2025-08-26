Более 6 тыс человек посетили фестиваль «Маги в парках» в Дубне

Вечер чудес — первый фестиваль иллюзионистов Подмосковья — прошел в Дубне с феерическим успехом. Зрители с одобрением поддерживали аплодисментами начинающих и награждали бурными овациями профессионалов. Легендарные российские иллюзионисты братья Сафроновы, лично оценивали каждого участника. Выбрали лучшего для гала-концерта. Их было семеро, двое — из Дубны. Одна из целей фестиваля иллюзионного искусства Московской области — вывести на сцену начинающих иллюзионистов, помочь им реализовать себя, стать частью сообщества волшебников России. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сегодня все, кто выходил на сцену, испытали невероятные эмоции, работая на многотысячную толпу. Видите — я рассказываю, а у меня мурашки. Это невероятные эмоции, невероятные события. И стать частью этого праздника для нас — большая честь», — рассказал иллюзионист Сергей Сафронов.

Для зрителей все выступления были настоящим волшебством. Карточные фокусы, ловкость рук, остроумные комментарии участников фестиваля — начинающих иллюзионистов — все вызывало удивление, смех, одобрительные возгласы и бурные аплодисменты.

«Пришли с удовольствием. Раньше только по телевизору такое видели. Мы стояли с открытыми ртами, потому что не понимали, откуда, например, вылетают голуби», — поделилась участница фестиваля Екатерина Смирнова.

Невероятное иллюзионное шоу продемонстрировали сами братья Сафроновы. Дубненцам показали самые популярные номера. Артисты исчезали со сцены, протыкали острыми пиками красавиц-ассистенток, освобождались из оков под угрозой гильотины. И все это — в атмосфере таинственности, в искрах фейерверков, театрально и зрелищно.

«Я хочу поблагодарить нашего губернатора за то, что стартовой площадкой для фестиваля был выбран наш наукоград, а жителей — за радушный прием гостей. Верьте в чудеса, и они обязательно сбудутся!», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Дубненцы высоко оценили мастерство братьев Сафроновых, которые получили в 2025 году международную премию Мерлина за иллюзионное шоу «M.A.R.S. Притяжение», признанное лучшим в мире. Фестиваль иллюзионного искусства Московской области проходит под их непосредственным руководством и при поддержке команды губернатора региона.

Всего запланировано проведение шести концертов в городах Подмосковья. А завершится проект в конце сентября большим гала-концертом на набережной в Красногорске. В нём примут участие лучшие начинающие волшебники региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.