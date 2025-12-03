сегодня в 22:23

Более 6 тонн осетрины изъяли из незаконного оборота в Астраханской области

В Астраханской области изъято 6,5 тонн осетрины, находившейся в незаконном обороте. Лицо, предположительно причастное к преступлению, задержано, сообщает «Бриф24» .

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки грузовой автомобиль. В процессе осмотра транспортного средства под слоем лука было обнаружено 1800 экземпляров осетровых.

По данному факту следственными органами инициировано уголовное производство в соответствии с частью 3 статьи 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России».

В настоящее время ведется поиск других участников преступной схемы и устанавливаются детали произошедшего.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.