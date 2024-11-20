Более 6 тонн макулатуры вывезли регоператоры Подмосковья по итогам «БумБатла»

Более 6 тонн макулатуры передали участники акции «БумБатл» регоператорам Воскресенского и Алексинского кластеров. Самый большой объем бумаги и картона собрали жители городского округа Егорьевск — более 5,5 тыс. кг, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В пункт приема накопленную макулатуру доставили учащиеся школ № 12 и 13, сотрудники дворца спорта «Егорьевск», спортшколы «Лидер» и Егорьевского техникума, Спортивного училища № 5.

Весь объем вторсырья был отправлен на переработку.

В этом году в крупнейшей в России акции по сбору макулатуры «БумБатл» приняли участники свыше 89 регионов. Было собрано 144 тысячи тонн макулатуры. Это на 49 тысяч тонн бумажной фракции больше, чем в 2023 году.

Вне акции все бумажные отходы можно приносить в синие баки для сухих отходов, которые расположены на каждой контейнерной площадке Подмосковья, а также на площадки «Мегабак».

В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.