Более 587 тыс обращений поступило на горячую линию Минсоцразвития Подмосковья

В Министерстве социального развития Московской области рассказали о популярности горячей линии социальной поддержки 122-6. С начала года на этот номер поступило свыше 587 тысяч звонков. Это на 130 тысяч обращений больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба ведомства.

«Ежедневно на специальный номер горячей линии Минсоцразвития поступают около двух тысяч обращений, а за месяц контакт-центр обрабатывает в среднем 49 тысяч вызовов от жителей региона. Жители обращаются с разными вопросами, но чаще всего их волнует получение пособий и льгот», — сказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

В 2025 году жители чаще всего интересовались компенсацией за коммунальные услуги (47 тысяч вопросов), санаторно-курортным лечением (17 тысяч), поддержкой семей и детей (15 тысяч), а также ежемесячной доплатой к пенсии (14 тысяч).

В ведомстве напомнили, что горячая линия позволяет жителям региона получать консультации по вопросам социальной поддержки, не выходя из дома. Сотрудники обрабатывают запросы о трудоустройстве, социальной помощи инвалидам, поддержке семей с детьми, социальном обслуживании, опеке, социальных картах, компенсациях за ЖКУ и ветеранских выплатах, а также по другим актуальным темам.

Обратиться за помощью на горячую линию можно ежедневно без выходных с 8:00 до 20:00 по телефону 122-6 с территории Московской области или 8 (800) 550-50-30 из любого региона России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.