Более 58 тыс фотографий из школьных столовых сделала нейросеть в Подмосковье

Искусственный интеллект с помощью приложения «Проверки Подмосковья» следит за качеством питания в 1 490 школах Подмосковья. Итогами первого учебного месяца поделились в региональном Мингосуправления, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники школ ежедневно фотографируют подносы с едой и подгружают снимки в приложение. Искусственный интеллект с точностью 95% распознает 113 блюд на завтрак, обед и полдник и проверяет, все ли соответствует утвержденному меню. Если выявляются несоответствия, то сигнал поступает специалистам Министерства образования Подмосковья.

В сентябре ИИ-контролер школьного питания проверил более 58 тыс. фотографий и помог устранить свыше 1,6 тыс. нарушений.

Подробнее изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.