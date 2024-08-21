В Щелкове прошел благотворительный концерт в поддержку Курской области

Благотворительный концерт, посвященный сбору средств для пострадавших в Курской области, который состоялся в усадьбе Гребнево 10 августа, смог собрать порядка 570 тыс. рублей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Артисты подарили жителям городского округа незабываемый вечер. Для жителей округа и гостей усадьбы выступали Александр Айвазов, группа «Восток», Роман Жуков, Андрей Ковалев и ВИА «Здравствуй, песня».

На концерт пришло очень много гостей — около 15 тыс человек. Все они удобно расположились возле главной сцены. Атмосфера была дружеской и приятной.

В результате благотворительного сбора было собрано 73 416 рублей. Владелец усадьбы Гребнево, бизнесмен, общественный деятель и музыкант Андрей Ковалев добавил к этой сумме ещё 500 000 рублей. В трудные времена важно поддерживать друг друга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье важно оперативно определить, каким детям из Курской области нужно будет пойти в детский сад или школу.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали сегодня уже решать. Первое — это определиться с детьми, которые нуждаются в дошкольном образовании и в школьном образовании», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

На сегодняшний день в область доставили и разместили более 900 человек из Курской области.

ВСУ начали попытку вторжения на территорию РФ 6 августа. Они перешли госграницу, вооружившись западным оружием.