Более 5,6 тыс заявок на согласование перепланировки помещения подали в Подмосковье

С начала года онлайн-услугой «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения» на региональном портале воспользовались более 5,6 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Получить услугу могут собственники квартир, нежилых помещений или наниматели жилого помещения по договору социального найма. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Отметим, теперь собственники помещения могут дать свое согласие на проведение работ в личном кабинете регпортала. Кроме того, теперь при образовании новых помещений в результате перепланировки или изменения их параметров администрация муниципалитета самостоятельно внесет изменения в ЕГРН, поставит новые помещения на кадастровый учет, а также зарегистрирует право собственности в Росреестре.

Услуга доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Земля и стройка» — «Проектирование и согласование» — «Согласование переустройства и перепланировки помещения». Решение по услуге поступит в личный кабинет заявителя в течение 8 рабочих дней.

