Более 5,5 тыс пар получили выплаты к юбилею совместной жизни за 6 месяцев 2024 года в Подмосковье

В Московской области много внимания уделяется поддержке семей. Семейным парам, прожившим вместе много лет, предоставляется выплата к юбилею супружеской жизни. За первое полугодие 2024 года выплаты получили 5 520 семейных пар на сумму более 31 млн рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«На этой неделе мы отмечаем особый праздник — День семьи, любви и верности. Этот день напоминает нам о важности семейного союза и укреплении связей между близкими людьми», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике Андрей Голубев.

Выплата к юбилею совместной жизни

Супруги, которые прожили в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет, могут подать заявление на получение выплаты к юбилею.

Единовременное пособие назначается к юбилею супружеской жизни: 50 лет — 5 тыс. рублей, 55 лет — 6 тыс. рублей, 60 лет — 7 тыс. рублей, 65 лет — 8 тыс. рублей, 70 лет и более — 9 тыс. рублей.

Обратиться за услугой может один из супругов в течение года с даты юбилея. Если единовременная выплата уже была предоставлена ранее, то сведения о семье сохраняются в ведомственной информационной системе. В этом случае пособие к следующим юбилеям предоставляется беззаявительно — выплата поступит автоматически.

Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.