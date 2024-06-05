Более 5,5 тыс мероприятий проведут НКО на фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!»

С 1 июня по 8 сентября в рамках масштабного фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» работает 24 пространства «Город неравнодушных», программу для которых подготовили более 50 городских некоммерческих организаций (НКО), сообщает пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

«Только на первые недели лета запланировано свыше 1,5 тыс. лекций, мастер-классов, кинопоказов, спортивных зарядок, турниров и викторин. Всего в период фестиваля НКО проведут больше 5,5 тыс. мероприятий», — сказала заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что москвичи смогут не только подробнее узнать о проектах и работе НКО, но и с пользой провести время

5 и 6 июня в 16:00 на площадке на Митинской улице жителей и гостей столицы приглашают на просмотр фильмов, которые подготовили подопечные и сотрудники благотворительного фонда «Единое сердце». Среди анимационных работ серия мультфильмов на важные для детей темы «Планета Эдем».

5 июня в 10:00 посетителей парка Олимпийской деревни научат создавать модные браслеты, а 10 июня — изготавливать игрушки и лежанки для животных.

7 июня на Матвеевской улице все желающие смогут принять участие в тренинге по ораторскому искусству для молодежи. Участники овладеют навыками самопрезентации, научатся правильному дыханию при выступлении и закрепят полученные знания на практике. Начало в 18:00.

9 июня в 10:00 на фестивальной площадке на Профсоюзной улице сотрудники фонда «Кораблик» организуют занятие по изготовлению значков и расскажут о волонтерских мероприятиях в больницах. Фонд помогает детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям.

В течение лета представители ресурсного центра «Мосволонтер» проведут чемпионат по настольным играм, тренинги по личной эффективности, встречи клуба «Добрая книга», а также мастер-классы по плетению «браслетов дружбы» и основам волонтерской деятельности. Горожане примут участие в благотворительных акциях, освоят тонкости росписи футболок и азы рисования.

Помимо этого, посетители площадок «Город неравнодушных» смогут смогут поучаствовать в серии творческих занятий «Твори, создавай», День спорта и День настольных игр, подготовленных командой проекта «Молодежь Москвы».

Участие в мастер-классах бесплатное, все необходимое будет выдано на площадке. Более подробно с расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».