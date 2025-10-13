Более 5,5 тыс куб мусора убрали лесах Подмосковья с начала года

В ходе совместных мероприятий лесничеств и органов местного самоуправления на землях государственного лесного фонда Московской области с начала года ликвидировано 411 навалов мусора, объем которых превысил 5,5 тысячи кубометров. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Наибольшее количество мусора убрано в Одинцовском округе, где ликвидировали 44 свалки. В Орехово-Зуевском и Солнечногорском округах убрано по 32 свалки, в Истре — 27, а в Воскресенске и Мытищах — по 26.

Всего в текущем году в лесах региона сотрудниками лесничеств выявлено более 500 навалов отходов. Заявки на их ликвидацию направлены в администрации населенных пунктов для организации дальнейшей работы, в том числе с привлечением подрядных организаций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.