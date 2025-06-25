Более 540 тонн старых шин передало на переработку «Мострансавто» с начала года

С начала года «Мострансавто» отправило на утилизацию свыше 16 тыс. изношенных шин общим весом более 540 тонн. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На соответствующие работы у предприятия заключен договор с компанией, осуществляющей вывоз и последующую переработку утративших потребительские свойства и выведенных из эксплуатации покрышек. После переработки полученная крошка используется вторично для изготовления напольного покрытия детских и спортивных площадок, а также в производстве других резинотехнических изделий. До изъятия старые шины хранятся на территории филиалов предприятия.

Кроме того, на утилизацию в профильные компании «Мострансавто» с начала текущего года направило другие категории товаров: свыше 48 тонн моторного и трансмиссионного масла, которые могут использоваться в качестве отопительных ресурсов.

Автобусы компании укомплектованы всесезонными шинами, которые обновляют в соответствии с фактическими потребностями автопарка. «Мострансавто» обслуживает свыше 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов, ежедневно на линиях работает более 5 тыс. автобусов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.