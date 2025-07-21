Более 5,4 тыс обучений для работников «Мособлэнерго» провели с начала года

Компания «Мособлэнерго», осуществляющая электроснабжение потребителей на территории Московской области, уделяет большое внимание развитию кадрового потенциала своих сотрудников. Так, в течение первых 6 месяцев 2025 года сотрудники компании прошли 5 440 программ обучения. Большинство — на базе отраслевого «Энергетического института повышения квалификации «Мособлэнерго», где с начала года по обязательному обучению, в том числе по охране труда и электробезопасности было проведено 3 724 программы обучения. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Кадровый вопрос для нас — один из ключевых. Мы активно работаем, как над привлечением молодых специалистов, поддерживая их профессиональный рост, так и над созданием условия для развития уже работающих сотрудников. Это инвестиции в будущее отрасли, ведь именно квалифицированные кадры обеспечивают надежное и качественное энергоснабжение жителей Подмосковья», — отметил министр энергетики региона Сергей Воропанов.

Первично по профессии обучено 49 работников компании «Мособлэнерго», профессиональную переподготовку прошли 215 человек, еще 466 — повысили свою квалификацию. Темы обучающих занятий затрагивают все сферы деятельности компании — от занятий с электромонтерами до «Школы мастера». До конца 2025 года обучение в институте «Мособлэнерго» должны пройти еще 2973 сотрудника компании.

Высокий уровень подготовки специалистов напрямую влияет на качество услуг в сфере энергетики. Современные технологии, оперативное реагирование на нештатные ситуации, стабильная работа инфраструктуры — все это возможно благодаря профессионализму сотрудников.

«Мособлэнерго» также оказывает содействие сотрудникам в получении высшего и среднего профессионального образования по связанным с энергетикой специальностям. В настоящее время 65 работников компании обучаются по программам среднего профессионального образования, бакалавриата и магистратуры. При содействии «Мособлэнерго» в профильных техникумах и колледжах Москвы и Подмосковья среднее профессиональное образование по направлению электроэнергетики получает 21 сотрудник компании. 26 работников заочно получают высшее образование по специальности «Электроэнергетика и электротехника» по программе бакалавриата НИУ «Московский энергетический институт», 12 сотрудников обучаются в «Воронежском государственном университете инженерных технологий».

В рамках соглашений о сотрудничестве между «Мособлэнерго» и образовательными организациями обучение осуществляется на условиях софинансирования, где большую часть стоимости (70%) оплачивает компания. Помимо этого, на бюджетной основе 3 человека по индивидуальному плану учатся в магистратуре МЭИ, и еще 3 работника компании в 2024-2025 учебном году поступили на программу магистратуры в РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева.

Дополнительно с применением дистанционных образовательных технологий сотрудниками «Мособлэнерго» за первое полугодие 2025 года пройдено 848 программ профильного обучения в организации дополнительного профессионального образования «Актион университет». Также 139 работников компании посетили различные тематические семинары и конференции.

Таким образом, «Мособлэнерго» уделяет большое внимание своевременному повышению квалификации работников, компанией осуществляется комплексное развитие персонала, направленное на повышение уровня компетентности и профессионализма, развитие личностных, коммуникационных, управленческих и цифровых навыков сотрудников.

Актуальные вакансии компании можно посмотреть по ссылке.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

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