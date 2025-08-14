Более 53 тыс заявлений на получение градостроительных планов подано в Подмосковье

С начала года в Московской области подано более 53 тысяч онлайн-заявлений по оформлению градостроительных планов земельных участков. Подать заявление можно на портале госуслуг Подмосковья, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Градостроительный план земельного участка является обязательным условием для проведения строительства и реконструкции капитального объекта. Он необходим для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Услуга «Подготовка градостроительных планов земельных участков» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Исходно-разрешительная документация». Услуга предоставляется бесплатно. Результат предоставления придет в личный кабинет заявителя на регпортале в течение 14 рабочих дней.

В услугу внедрен умный сервис, который анализирует кадастровый номер и выявляет, все ли в порядке с документацией на участок, если он попадает в зону комплексного развития территории. Также в рамках услуги можно получить градостроительный план на смежные земельные участки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.