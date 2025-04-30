Более 53 тыс школьников Подмосковья посетили акцию «Кино Победы»

В Московской области завершилась Всероссийская акция «Кино Победы», приуроченная к празднованию 80-летия Великой Победы, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

С 10 марта по 30 апреля школьники региона бесплатно посещали показы легендарных фильмов о Великой Отечественной войне. Организаторами акции выступили Министерство культуры Российской Федерации и Министерство просвещения Российской Федерации.

В рамках акции в подмосковных кинотеатрах были показаны культовые киноленты: «А зори здесь тихие», «Офицеры», «Судьба человека», «Они сражались за Родину», «Баллада о солдате», «Брестская крепость», «Летят журавли», «28 панфиловцев», «Белорусский вокзал», «Разгром немецких войск под Москвой», «Восхождение», «Торпедоносцы», «Два бойца», «Битва за Севастополь», «Обыкновенный фашизм» и другие.

«Акция «Кино Победы» стала важной частью патриотического воспитания молодежи. За время ее проведения фильмы о Великой Отечественной войне посмотрели 53 675 школьников Подмосковья. Такая вовлеченность говорит о глубоком интересе молодежи к истории своей страны», — сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

«Через экран школьники смогли почувствовать мужество, стойкость и силу духа поколения Победителей. Самыми популярными фильмами среди подростков стали «А зори здесь тихие», «Офицеры» и «Судьба человека», — добавила министр.

Акция «Кино Победы» объединила зрителей по всей стране, напомнив каждому: подвиг народа жив в памяти и в сердцах, а великое кино — важный способ эту память сохранить.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.