Более 500 жителей Чехова посадили «Сад Победы»

В течение дня высадили более 230 деревьев в различных микрорайонах города и в сельских населенных пунктах: деревнях Васькино, Лешино, Антропово, поселке Любучаны и селе Дубна.

Основной площадкой стал Рябиновый бульвар. Глава Чехова Михаил Собакин вместе с волонтерами, воинами специальной военной операции, депутатами, ветеранами Совета ветеранов, участниками «Движения Первых» высадили более 80-ти деревьев.

«Традиция высаживать здесь деревья появилась в 2011 году по инициативе Молодежного совета Чехов. Каждое дерево, посаженное здесь, носит имя ветерана Великой Отечественной войны. За эти годы многие деревья стали большими. Некоторые приходится высаживать вновь», — подчеркнул глава округа.

Ежегодно Аллея пополняется новыми именами, в честь которых высаживают деревья. Сегодня в акции приняла участие наследница Героев — Светлана Евсеенко, урожденная Кондрашева.

В её семье всё старшее поколение прошло Великую Отечественную войну — ее дедушка Владимир Ильич и отец женщины Евгений Владимирович. Дядя Светланы Евсеенко — Василий Иванович Балашенко был Героем, кавалером ордена Красной Звезды и Отечественной войны II-й степени. С 1938 года он жил в Лопасне. Отсюда уходил на фронт. Артиллеристом прошел всю войну. Четыре раза принимал участие в Параде Победы.

На войну с регенератного завода ушёл Павел Иванович Синельщиков, супруг родной тети Светланы Евсеенко. Он служил командиром отделения связи 14-й гвардейской Пушечной артиллерийской бригады. Награжден орденом Отечественной войны I-й степени. Участник Парада Победы 1945-года.

После окончания войны все герои жили в Чехове, где и похоронены. Сегодня в их честь были высажены деревья, которые станут напоминанием потомкам о героических земляках.

В этом году полностью обновили все таблички на Рябиновом бульваре. Прежние таблички в любое время могут забрать родственники. В 2027-м году бульвар будет реконструирован и полностью обновлен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.