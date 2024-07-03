Более 500 утят выпустили в озеро Круглое в Подмосковье

Специалисты Комлесхоза совместно с сотрудниками военно-охотничьего общества — общероссийской спортивной общественной организации «Озерецкое охотхозяйство» приняли участие в традиционном выпуске утят кряквы в озеро Круглое. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Больше пятидесяти жителей ближайших СНТ, сел и деревень пришли на берег, чтобы отпустить их в естественную среду обитания. Выбранное место благоприятно для взросления, здесь нет хищников, представляющих опасность птицам.

Все 550 утят перед выпуском осмотрены ветеринарами.

Традиционно акция проводится при погодных условиях, которые комфортны для развития малышей дикой утки. Лесничие тоже принимают участие в восстановлении их популяции.

Все надеются, что утятам понравится новый дом, и они со временем они обзаведутся потомством.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.