Более 500 тыс услуг предоставили в отделах МФЦ Люберец в прошлом году

В отделах многофункционального центра «Мои документы» городского округа Люберцы в прошлом году предоставлено более 500 тыс. услуг, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В отделах Люберецкого МФЦ жителям городского округа доступно 445 федеральных, региональных, муниципальных и сопутствующих услуг. 70% из них переведено в цифровой вид. В 2024 году предоставлено более 500 тыс. услуг, также оказано около 300 тыс. консультаций», — отметила директор МУ «Люберецкий МФЦ» Маргарита Скалябина.

Она уточнила, что в связи с переводом услуг в электронный вид спросом пользуются организованные места доступа к региональному и единому порталу государственных услуг.

«В соответствии с требованиями регионального стандарта в МУ «Люберецкий МФЦ» функционирует 46 мест, оборудованных компьютерами с бесплатным доступом к порталам РПГУ и ЕПГУ. Каждый заявитель может воспользоваться ими, чтобы получить услуги в электронном виде», — пояснила Скалябина.

Компьютеры доступны в часы работы центра «Мои документы» — с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.