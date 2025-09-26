Более 500 тыс рублей штрафов выписали за незаконную торговлю в Подмосковье

В августе 2025 года в Московской области должностные лица органов местного самоуправления совместно с сотрудниками министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и МВД провели 84 рейдовых мероприятий и выявили многочисленные случаи несанкционированной торговли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверок составлено 155 административных протоколов по статье 4.7 Кодекса Московской области об административных правонарушениях. С начала года всего зафиксировано 799 нарушений, в 329 случаях произведено изъятие товаров. Сумма наложенных штрафов по решениям судов составила 535,5 тысяч рублей.

В ведомстве пояснили, что несанкционированная торговля — одно из самых распространенных нарушений в сфере торговли. После внесения изменений в региональное законодательство в декабре 2024 года органы местного самоуправления получили полномочия по привлечению нарушителей к ответственности, что позволило усилить контроль за соблюдением правил торговли.

Мониторинговая работа продолжается на регулярной основе во всех муниципалитетах региона. Применение мер административного воздействия, включая изъятие товаров, позволяет эффективно пресекать несанкционированную торговлю и обеспечивать правопорядок в сфере розничной торговли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.