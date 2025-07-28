Более 500 представителей сферы торговли отметили благодарностями в Подмосковье

Ежегодно в четвертую субботу июля отмечается день работника торговли, в этом году профессиональный праздник выпал на 26 июля. В Подмосковье прошли церемонии награждения представителей отрасли — благодарственными письмами за вклад в развитие сферы, профессионализм и высокий уровень обслуживания отмечены 528 сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Сфера торговли в регионе активно развивается — появляются новые торговые объекты, обеспечивая дополнительные возможности для трудоустройства, применяются цифровые решения. Так, за полгода в регионе введено в эксплуатацию более 120 тыс. кв. м новых торговых площадей и создано свыше 1 тыс. рабочих мест. Ежедневно выполняя свою работу, сотрудники магазинов обеспечивают жителей Подмосковья продовольственными и непродовольственными товарами. Поздравляю с профессиональным праздником», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В рамках церемоний награждения были отмечены продавцы-кассиры, сувервайзеры, руководители торгового сектора, товароведы, менеджеры отделов, управляющие магазинов. Это работники различных торговых сетей, действующих в Подмосковье, среди которых «Магнит», «Ашан», «ВкусВилл», «Дикси», «Пятерочка», «Чижик», «Перекресток», «Лемана Про».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.

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