Более 500 килограммов гуманитарной помощи отправили из Шаховской в Курск

Из Подмосковья в Курск отправили продукты и медикаменты

В День города волонтеры городского округа Шаховская организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Курске, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Общими усилиями жителей и гостей округа было собрано более 42 тысяч рублей. На эти средства приобрели продукты питания с длительным сроком годности, обувь для детей и взрослых, медикаменты, подушки, одеяла, пледы. Чтобы порадовать детей были закуплены сладости.

Всего из Шаховской отправили уже более 800 килограмм помощи. В рамках акции «Доброе дело» груз экстренно доставляют всем, кто пострадал в приграничных районах Курской области от обстрелов ВСУ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с главой городского округа Власиха Германом Потапчуком поблагодарил жителей муниципалитета за помощь соотечественникам в Курской области.

«Прекрасно, что у нас в каждом городе есть инициативные люди, которые объединяют вокруг себя других для решения актуальных проблем», — сказал Воробьев.