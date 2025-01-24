Более 500 блокадников Подмосковья получили единовременную выплату

В этом году празднуется годовщина со Дня снятия блокады Ленинграда. Ежегодно в преддверии годовщины участникам Великой Отечественной войны, награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и ветеранам награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», назначается единовременная выплата в размере 3 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Выплату направляют на счет ветеранов автоматически, без дополнительных заявлений. В этом году ее получили более 500 блокадников, проживающих в регионе.

Кроме единовременной выплаты, ветераны-блокадники также получают различные социальные меры поддержки: бесплатный проезд на общественном транспорте Москвы и Подмосковья, компенсацию за коммунальные услуги, бесплатные путевки в санатории и компенсацию проезда до санатория, бесплатные лекарства и многое другое.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне президент России Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 80 тыс. рублей фронтовикам и их вдовам, узникам концлагерей, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.