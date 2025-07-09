Более 50 жителей Ленинского округа озвучили свои вопросы на «выездной администрации»

В поселке Битца на территории Бутовской школы № 1 состоялась очередная встреча с жителями в формате «выездной администрации», которую провели глава Ленинского городского округа Станислав Каторов совместно со своими заместителями, руководителями профильных управлений администрации, представителями депутатского корпуса, Общественной палаты, нотариусом, а также представителями МЧС и полиции. В мероприятии приняли участие более 50 местных жителей. Об этом сообщается в пресс-службе муниципального образования.

«Мы используем формат „выездных администраций“, чтобы оперативно решать проблемы жителей округа. В Бутовской школе № 1 обсудили широкий спектр вопросов, от транспорта до экологии, и наметили пути их решения. Регулярные встречи позволяют нам быть в курсе потребностей жителей нашего округа и повышать качество их жизни», — приводятся в сообщении слова главы городского округа Станислава Каторова.

В ходе открытого диалога с жителями были затронуты актуальные вопросы, касающиеся транспортной доступности жилого комплекса, организации новых проектов дорожного движения, соблюдения правил дорожного движения, установки дорожных знаков, а также вопросы экологии и доступности медицинского обслуживания.

Так, жительница поселка Измайлово Альбина П. обозначила проблему неудобной пешеходной дорожки с лестницей. Поврежденные ступени создают серьезные препятствия и представляют опасность для родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями. Для обеспечения удобства и безопасности передвижения в ближайшее время на лестнице будет установлен пандус.

Сообщается, что все озвученные вопросы традиционно были приняты в работу профильными отделами администрации Ленинского округа для дальнейшего рассмотрения и решения.

Отмечаем, что подобные встречи проводятся на регулярной основе в разных районах округа. Актуальная информация о предстоящих мероприятиях публикуется в официальном канале главы Ленинского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.