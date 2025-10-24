Более 50 тыс школьников Подмосковья пройдут профессиональные пробы до конца года

В Подмосковье уже третий год реализуется единая модель профориентации, которая охватывает школьников с 6 по 11 класс. Одним из ключевых ее этапов являются профессиональные пробы. Принять в них участие могут все желающие, для этого необходимо зарегистрироваться на платформе и выбрать интересующую специальность. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.

«Чтобы помочь школьникам определиться с будущей профессией, мы проводим профессиональные пробы — на базе колледжей, вузов, кванториумов и предприятий. Ребята могут попробовать себя в разных направлениях и понять, что им действительно интересно. К концу года такую возможность получат около 50 тыс. школьников», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Профпробы проводятся в первую очередь по востребованным в Подмосковье профессиям: инженеры, медики, программисты, промышленные рабочие. Ребятам рассказывают об особенностях выбранной специальности, перспективах трудоустройства. Также у каждого ребенка есть возможность попробовать выполнить профессиональные задачи на практике: потушить пожар, собрать электросхему, написать код, поработать со сварочным аппаратом, сделать химический анализ.

Кроме того, в рамках профориентации школьники посещают экскурсии на партнерские предприятия и производства, за этот год ребята посетят более 3,2 тыс. экскурсий. Сегодня в числе партнеров более 400 компаний, в числе которых Особая экономическая зона ТВТ «Дубна», «Национальный центр вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова», «Демиховский машиностроительный завод», «Электростальский химико-механический завод имени Н. Д. Зелинского» и другие. По сравнению с 2024 годом это количество увеличилось практически вдвое.

Так, например, более 500 школьников Московской области побывали на производстве одного из крупнейших российских производителей оконных систем «Melke». Они познакомились с современными технологиями производства, узнали о востребованных инженерных и рабочих профессиях, а также посетили производство оконных систем. Специалисты рассказали ребятам о том, как создаются рамы, профили и готовые изделия, ответили на вопросы и поделились практическим опытом.

«Сегодня особенно важно показать подрастающему поколению, что рабочие специальности открывают множество возможностей для самореализации. Наши заводы — это современное оборудование, инновационные решения и стабильная работа с перспективой карьерного роста. Мы стремимся к тому, чтобы молодые люди видели в промышленности будущее не только для страны, но и для себя лично», — отметил директор Академии «Melke» Александр Макаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.