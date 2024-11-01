Более 50 тыс обращений жителей отработаны в Ленинском округе за 9 месяцев

За 9 месяцев 2024 года в подмосковном Ленинском городском округе посредством системы «Инцидент менеджмент» рассмотрены и отработаны 8690 обращений от жителей, а в муниципальном Центре управления регионом закрыты в пользу жителей 45 237 сообщений, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Одним из главных приоритетов нашей деятельности остается развитие диалога с жителями, истинное понимание и учет их потребностей, а также соблюдение принципов открытого и честного общения с властью», — сказал Каторова.

Он отметил, что создание каналов коммуникации между властью и населением, систематический мониторинг общественного мнения по самым актуальным вопросам в округе, основанный на результатах опросов, помогают выявить основные проблемы, принимать эффективные решения и значительно улучшать доверие к органам власти. В подмосковном Ленинском городском округе жители могут оставить жалобы, предложения и вопросы сразу через несколько платформ, среди них: система «Инцидент-менеджмент», разработанная компанией «Медиалогия» предоставляет возможность быстрого реагирования на обращения пользователей социальных сетей и интернет-мессенджеров, портал «Добродел», отдел обращений граждан администрации Ленинского городского округа, личные приемы жителей, которые на регулярной основе проводят глава округа, его заместители, а также депутаты Совета депутатов.

«Центр управления регионом в Ленинском округе — это мощный инструмент, который обеспечивает эффективную коммуникацию с жителями. Неделя за неделей в Центре собирается значительное количество обращений от жителей, которые проходят необходимую сортировку и направляются ответственным лицам для решения. Множество вопросов, вроде проблем с вывозом мусора, ремонтом дорог, уборкой и работой общественного транспорта, решаются в течение восьми дней или меньше. В свою очередь, более трудоемкие вопросы, наподобие очистки водоемов, ремонта детских и спортивных площадок, ликвидации борщевика, требуют больше времени на разрешение. За 9 месяцев 2024 года отработано 45 237 сообщений. Большинство обращений решено по темам „Содержание и благоустройство дворовых территорий“, „Дороги и общественный транспорт“, „Социальная сфера“, „Общественные территории“, „Природа и экология“. „Сельское хозяйство и продовольствие“, „Строительство“ и „Отопление и горячее водоснабжение“, — рассказали в пресс-службе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.