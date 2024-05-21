Более 50 ребят из Балашихи и Реутова отдохнули в детских лагерях зимой и весной

Начальник соцзащиты Игорь Мамонкин рассказал, что более 50 ребят из Балашихи и Реутова в этом году отдохнули в подмосковных лагерях в зимнюю и весеннюю смены. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В летние каникулы в Подмосковье будут работать более 100 детских оздоровительных лагерей, среди которых и наш лагерь «Литвиново», который стал одним из лучших в стране. Мы предусмотрели все для комфортного и безопасного отдыха», — сообщила первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Родители уже сейчас могут подобрать лагерь для своего ребенка на портале «Детские лагеря в Подмосковье» по ссылке.

«Детские лагеря в Подмосковье» — очень полезный ресурс, где можно ознакомиться с полным перечнем лагерей региона и найти всю необходимую информацию для предстоящего отдыха: от перечня документов до списка вещей. Здесь же можно узнать подробную информацию о компенсации за путевку в лагерь.

«Дети из семей с низким доходом, дети участников специальной военной операции, также дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья могут получить путевку в оздоровительные учреждения бесплатно. Для этого достаточно подать заявление на регпортале госуслуг», — напомнили в пресс-службе ведомства.

Получить бесплатную путевку можно на региональном портале госуслуг по ссылке.

По вопросам, связанным с назначением мер социальной поддержки, можно обратиться за консультацией по единому телефону горячей линии: 122 добавочный 6 или в Telegram-чате «Социалка.Балашиха».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.