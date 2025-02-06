Более 50 подъездов отремонтируют в этом году в городском округе Коломна

Более 50 подъездов отремонтируют в этом году в Городском округе Коломна. 23 из них обновят в рамках программы софинансирования из бюджетов муниципалитета и Московской области, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Всего в прошлом году в Городском округе Коломна отремонтировали 47 подъездов за счет внебюджетных средств и 20 в рамках региональной программы», — уточнил заместитель главы Городского округа Коломна Дмитрий Ходасевич.

Программа включает комплексные работы: ремонт входных групп, покраску стен и потолков, замену окон и дверей, установку пандусов для маломобильных граждан, а также замену почтовых ящиков, освещения и напольного покрытия.

«Мы активно вовлекаем в процесс согласования работ самих жителей. Они сами выбирают цвета, материалы для оформления подъездов. Такой подход помогает создавать не только комфортные, но и современные интерьеры», — говорит Дмитрий Игоревич.

В адресный перечень ремонта подъездов в этом году вошли: дом № 8 в Ларцевых Полянах, № 30 на улице Тельмана, 34 по проспекту Кирова, № 18 на улице Добролюбова, № 21 на улице Зеленая, № 14 ну улице Студенческая, № 31 на улице Малышева, № 16 на улице Калинина и другие.

Стоит добавить, что программа «Мой подъезд» работает в Подмосковье с 2016 года. Она позволяет получать дополнительное финансирование на ремонт мест общего пользования. За эти годы в Коломне и Озёрах отремонтировали более 2,5 тысяч подъездов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.