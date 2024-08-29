Более 50 педагогов Химок отмечены на августовской конференции за успехи в работе

В преддверии нового учебного года в городском округе Химки провели ежегодную августовскую педагогическую конференцию. Мероприятие объединило более 200 участников — директоров школ, учителей, представителей профильных подразделений администрации, депутатов местного Совета. За значительные успехи в работе были отмечены более 50 педагогов. С напутственным словом к участникам конференции обратился глава Химок Дмитрий Волошин.

«Вопросы образования и наставничества — это всегда обращение к нашему будущему. Опираясь на знания и опыт наших педагогов, мы продолжаем формирование системы образования — это одна из наших первоочередных и глобальных задач. Мы понимаем, что для комфортного обучения важна каждая деталь, поэтому совместно с руководством школ прорабатываем каждый вопрос, уделяем этому особое внимание», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Участие в августовской конференции в Химках приняла депутат Госдумы РФ Ирина Роднина. Она отметила значительные успехи учителей, которые трудятся в химкинских школах.

«Учить — это всегда смелость, учить — это отдавать себя. Поэтому всегда на уровне страны сфере образования уделяется особое внимание. От года к году повышается престиж к профессии учителя. Сейчас это важно, почетно», — отметила Ирина Роднина.

Всего в рамках конференции за значительные успехи в работе были отмечены более 50 педагогов, за плечами которых высокие достижения в работе. Они стали наставниками для школьников, которые получили максимальный результат на ЕГЭ. В этом году число стобалльников в Химках увеличилось вдвое. На ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, химии, литературе и английскому языку наивысший балл получили 25 выпускников. Трое ребят, получили по 100 баллов сразу по двум предметам.

«В этом году я познакомлюсь со своим первым классом. Этот год для меня будет первым на новом этапе. Я в этой школе училась и сюда же пришла, как молодой специалист. Для меня это волнительно и интересно», — рассказала учитель начальных классов школы «Лига первых» городского округа Химки Дарья Павлова.

В Химках работает свыше 1,5 тысячи учителей. Это молодые педагоги, которые только начинают свой профессиональный путь и квалифицированные опытные сотрудники с многолетним стажем. Для учителей предусмотрена ежемесячная выплата в размере 20 тыс. рублей на компенсацию аренды жилья из бюджета Московской области. В округе реализуется программа «Социальная ипотека», действуют различные льготы и меры поддержки.

Большая работе ведется и в сфере строительства новых учреждений образования. В этом году после капитального ремонта свои двери для 150 учеников откроет гимназия № 23 в Сходне. Также в этом году в округе дали старт строительству школы и детского сада в квартале Ивакино, продолжается реконструкция детского сада «Радуга» на Юбилейном проспекте и дошкольного отделения при лицее № 7 на улице Ватутина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября. Необходимо также предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения.

«И больше 30 школ запускаем к 1 сентября. Еще будем запускать школы к 1 января. Поэтому все, что касается записи в школу, надеюсь, передали все ЦУ по особенно тем территориям, где большое количество мигрантов», — сказал губернатор.