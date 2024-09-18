Более 50 кг яблок и бахчевых сдали в рамках экоакции жители Ленинского округа

Жители Ленинского городского округа активно принимают участие в экологической акции «Сдай яблоки и бахчевые на переработку», где они уже сдали свыше 50 килограммов яблок и бахчевых для корма животным и удобрения на фермы региона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Прогуливаясь по городу, нам встретились волонтеры Подмосковья, которые рассказали об этой акции. В этом году особенно много яблок, мы переживали, что остатки некуда будет деть. Очень удобно сделали, что теперь можно рядом с домом в специальный бак сдать урожай для корма животным», — рассказали жители Ленинского городского округа.

В пресс-службе добавили, что акция продлится до 22 сентября. В Московской области министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору установлено более 77 брендированных контейнерных баков. Сдать яблоки и бахчевые в Видном можно по нескольким адресам: ул. Садовая, д. 29; ул. Победы, д. 32; ул. Черняховского, д. 43; ул. Мало-Нагорная, д. 1; Зеленый переулок, д. 7; ул. Центральная, д. 15; ул. 2-я Спортивная, д. 9А; д. Петрушино, ул. 1-я и д. Тарычево, Грачевский мост.

«С начала августа данная акция в Ленинском округе пользуется наибольшей популярностью. Мы рады видеть, что многие жители активно принимают участие в этом важном экологическом проекте. Каждый ваш вклад помогает сохранить природу и уменьшить количество отходов. Все сырье, которое мы собираем, поступит на нужды фермерских хозяйств региона», — сказала заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.